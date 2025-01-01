Agra News: झारखंड के खिलाफ रेलवे का सहारा बने धर्मेंद्र

विज्ञापन

आगरा। बोकारो में खेले जा रहे अंडर-23 क्रिकेट मुकाबले में आगरा के ऑलराउंडर धर्मेंद्र ठाकुर रेलवे के लिए संकटमोचक बने हैं। झारखंड के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन रेलवे की पारी लड़खड़ाने के बाद धर्मेंद्र ने धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रेलवे ने 7 विकेट पर 231 रन बनाए। धर्मेंद्र 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहे। उनके कोच प्रवीण कुमार ने उनकी इस जुझारू पारी और मानसिक मजबूती की सराहना करते हुए दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।