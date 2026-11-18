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सुबह 9:30 बजे पहली पाली की परीक्षा शुरू होनी थी लेकिन उस समय शिक्षक बीएसए कार्यालय पहुंचकर प्रश्नपत्र ले रहे थे। इसके बाद कई स्कूलों में सुबह 10 बजे पेपर पहुंचे और तब परीक्षा शुरू हो सकी। कक्षा एक के छात्रों की परीक्षा मौखिक हुई।कक्षा दो से आठ तक के विद्यार्थियों की मंगलवार को गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत और उर्दू की परीक्षाएं थीं। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक निर्धारित थी। परीक्षा का समय पहले से तय होने के बावजूद सुबह 9 बजे तक पेपर नहीं पहुंचे। विद्यार्थी परीक्षा कक्षों में पहुंच चुके थे। शिक्षक भी अपनी ड्यूटी पर थे लेकिन प्रश्नपत्र नहीं थे।दूसरी ओर नगर क्षेत्र के शिक्षक बीएसए कार्यालय में पेपर लेने के लिए जुटे रहे। कार्यालय में बोरों से प्रश्नपत्र निकाले जा रहे थे और शिक्षक अपने-अपने स्कूलों के पेपर लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही। जैसे-तैसे पेपर लेकर शिक्षक स्कूलों की ओर रवाना हुए और इसके बाद परीक्षा शुरू कराई गई।पहले दिन अव्यवस्था रही लेकिन अब कोई समस्या नहीं होगी। समय पर परीक्षाएं होंगी। - डॉ. राकेश सिंह, बीएसए