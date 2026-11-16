यूपी: चोटों के निशान और सीढ़ियों पर बालों का गुच्छा, इस हाल में मिली विवाहिता की लाश; हत्या का आरोप

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सैंया के लादूखेड़ा निवासी आरती (32) का विवाह 12 वर्ष पहले नगला धनी निवासी अमित के साथ हुआ था। अमित जूता कारीगर है। आरती के भाई गोविंदा ने बताया कि रविवार शाम उन्हें बहन के पड़ोसियों ने फोन कर मौत की सूचना दी। बताया गया कि तीन बजे के करीब पति और ससुरालीजन ने पिटाई की थी। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव जमीन पर रखा था। शरीर पर चोटों के निशान थे। सीढि़यों पर बालों का गुच्छा पड़ा था।शव को नहला कर साफ किया गया था। पति अमित ने दौरा पड़ने से मौत होने की बात कही है जबकि हालात हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गोविंदा ने बताया कि बहन के दो बेटे हैं। पति अमित का क्षेत्र की दूसरी महिला से संबंध है। इस कारण आए दिन झगड़ा होता था। सास निहाल देवी, ससुर सत्यप्रकाश और देवर आकाश पति का समर्थन करते और उनकी बहन की पिटाई करते थे।एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजन की शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।