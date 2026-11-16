यूपी: कार-बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, मौसेरे भाइयों में एक की मौत; दूसरा गंभीर हालत में रेफर

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हाथरस जनपद में सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के गांव नगला ढक निवासी जसवीर (20) पुत्र नाथू सिंह सोमवार को अपने मौसेरे भाई ममतेश (25) पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गांव बरई शाहपुर थाना सिकंदराराऊ के साथ बाइक से कासगंज आए थे। वे सहावर थाना क्षेत्र के गांव सरसवा में अपने छोटे भाई भोले की ससुराल में आयोजित तेरहवीं की दावत में शामिल होने गए थे। सोमवार देर शाम करीब 6:44 बजे दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में गांव नगला सहजन के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए।सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान जसवीर की मौत हो गई, जबकि ममतेश की हालत नाजुक होने पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस ने बाइक सवारों के परिजन को दे दी है।सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि कार और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। दूसरा घायल है। पुलिस ने हादसे के बाद कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।