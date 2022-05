{"_id":"62950ca24f576e52db3b9691","slug":"dbra-university-bans-admission-process-in-313-colleges-for-non-deposit-of-examination-fees","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra University: परीक्षा फीस जमा न करने पर 313 कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 31 May 2022 12:09 AM IST