Agra News: समाचार सूची देश दीपक तिवारी

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1. डाक जीवन बीमा सेवाएं 24 नवंबर तक बंद, 60 हजार उपभोक्ता प्रभावित। नए सॉफ्टवेयर आईएमएस पर शिफ्ट हो रहा विभाग, 25 नवंबर से बहाल होगी प्रीमियम, मैच्योरिटी क्लेम की व्यवस्था।

2. बोदला सिकंदरा रोड पर धंसी सड़क, दस फुट गहरा गड्ढा। क्षेत्रीय लोगों ने की अस्थाई बेरीकेडिंग, दोपहर बाद पहुंचे पुलिस के बोर्ड।

3. सफाई व्यवस्था निजी हाथों में देने के विरोध में कर्मचारी। नगरायुक्त से बैठक में सफाई कर्मियों का हित प्रभावित नहीं होने का आश्वासन।

4. हाथी के जोर पर साइकिल की वापसी का दारोमदार। लोकसभा में मिली सफलता को दोहराने के लिए पश्चिम पर नजर।

5. सपा में 9 सीटों के लिए 90 दावेदार। पार्टी ने शुरू की सम्मेलन की समीक्षा। सुमन से मांगी रिपोर्ट।