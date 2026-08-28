सड़क किनारे मौत: गोगाजी मंदिर के पास जीटी रोड पर मिली व्यक्ति की लाश, पुलिस जांच में जुटी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 08:01 AM IST
सार
बेवर में गोगाजी मंदिर के पास जीटी रोड पर सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बागपुर निवासी 50 वर्षीय धर्मेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस जहर खाने या जहरखुरानी की आशंका समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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विस्तार
मैनपुरी के बेवर में गोगाजी मंदिर के पास जीटी रोड पर सुबह करीब 6 बजे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान धर्मेंद्र उम्र 50 वर्ष निवासी बागपुर के रूप में हुई है। मौत का कारण जहर खाना बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि व्यक्ति ने खुद जहर खाया है या जहर खुरानी का शिकार हुआ है। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है।
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