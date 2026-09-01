Agra News: चंबल से निकल कोटेदार की दुकान तक पहुंचा मगरमच्छ
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:34 PM IST
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बाह। चंबल नदी से निकला मगरमच्छ सोमवार रात 10.30 बजे करीब 5 किमी दूर स्थित बिट्ठौना गांव के कोटेदार रामसरन पुजारी की दुकानों तक पहुंच गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हमले की दहशत से ग्रामीण सहम गए। सूचना पर बाह के रेंजर कुलदीप सहाय पंकज के निर्देशन में वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे में मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी के नंदगवा घाट पर छोड़ दिया।
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