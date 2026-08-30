Agra News: वनकर्मियों के जाल में नहीं फंसा मगरमच्छ

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बाह तहसील के मुकुंदीपुर गांव के पास ही एक पुराना तालाब है। बारिश के दौरान खादर के रास्ते से भटकता हुआ एक मगरमच्छ इसी तालाब में आ गया है। शुक्रवार को तालाब में मगरमच्छ दिखा तो लोगों को होश उड़ गए। रातभर लोग मगरमच्छ के तालाब से निकलकर आबादी में आ जाने की आशंका से दहशत में रहे। रविवार को ग्रामीणों ने रेस्क्यू के लिए दबाव बनाया।इसके बाद कुछ ग्रामीण और वनकर्मी तालाब में उतरे और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल डाला। एक छोर से दूसरे छोर तक लोग जाल लेकर तालाब को खंगालते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। बाह के रेंजर अमित कुमार ने बताया वह विशेषज्ञ टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। रेस्क्यू में माहिर वनकर्मी तालाब में मगरमच्छ के पहरे पर लगाए गए हैं। बाहर आते ही उसे पकड़ लिया जाएगा। अब तालाब खाली कराने के बाद ही मगरमच्छ को रेस्क्यू किए जाने का अभियान चलाया जाएगा।वर्जनरविवार को मगरमच्छ रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर तालाब में न उतरने की वनकर्मियों को हिदायत दी गई है। तालाब खाली होने के बाद ही मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाकर मगरमच्छ को विशेषज्ञ पकड़ेंगे।- अमित कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानकी रेंज, बाह