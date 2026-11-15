Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Taj Mahal Security Overhaul: 360-Degree CCTV Cameras at Blind Spots Colour-Coded ID Cards for Guides

ताज पर बदलेगा सुरक्षा का सिस्टम: कैमरों की नजर से नहीं बचेंगे ब्लैक स्पॉट, गाइडों की होगी अलग पहचान

Sun, 15 Nov 2026 09:47 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 09:47 AM IST
सार

ताजमहल की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ब्लैक स्पॉट पर 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गाइडों की अलग-अलग पहचान के लिए रंग आधारित आईकार्ड जारी होंगे और एंटी ड्रोन सिस्टम सहित सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।
 

विज्ञापन
Taj Mahal Security Overhaul: 360-Degree CCTV Cameras at Blind Spots Colour-Coded ID Cards for Guides
ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते पुलिस महानिदेशक सुरक्षा अमरेंद्र कुमार सेंगर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 ताजमहल के ब्लैक स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो हिस्से सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से छूटे हैं, वहां 360 डिग्री वाले नए सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे। वहीं गाइडों के लिए अलग-अलग रंग के पहचान पत्र (आईकार्ड) जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन


ताज सुरक्षा की स्थायी समिति में शामिल पुलिस महानिदेशक सुरक्षा अमरेंद्र कुमार सेंगर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की अपर निदेशक विनीता शर्मा, सीआईएसएफ के उत्तरी क्षेत्र महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई ने डीएम मनीष बंसल के साथ ताज का निरीक्षण किया। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार के साथ उन्होंने विचार-विमर्श किया। मुख्य मकबरे, यमुना की ओर सुरक्षा के मुद्दों पर पुलिस महानिदेशक ने सीआईएसएफ और पुलिस अधिकारियों से बात की।
विज्ञापन


निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में हुई बैठक में स्कैनर, एंटी ड्रोन सिस्टम, सर्विलांस की समीक्षा की गई। भारी भीड़ के दौरान ताज आने वाले सैलानी गेट पर ही बैग रखकर चले जाते हैं। ऐसे में एएसआई ने सुरक्षा की चिंता जताते हुए पार्किंग में क्लॉक रूम बनवाने के लिए कहा गया। एडीए
विज्ञापन
विज्ञापन


उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि कई बार टेंडर हो चुका है लेकिन फर्म नहीं मिली। एडीए पार्किंग में इसे बनवाने पर सहमत है। ताज में काम कर रहे कर्मचारियों के सत्यापन, सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए भी कहा गया। इस दौरान अपर आयुक्त पुलिस सचिंद्र पटेल, डीसीपी रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed