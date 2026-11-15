ताज पर बदलेगा सुरक्षा का सिस्टम: कैमरों की नजर से नहीं बचेंगे ब्लैक स्पॉट, गाइडों की होगी अलग पहचान

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ताज सुरक्षा की स्थायी समिति में शामिल पुलिस महानिदेशक सुरक्षा अमरेंद्र कुमार सेंगर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की अपर निदेशक विनीता शर्मा, सीआईएसएफ के उत्तरी क्षेत्र महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई ने डीएम मनीष बंसल के साथ ताज का निरीक्षण किया। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार के साथ उन्होंने विचार-विमर्श किया। मुख्य मकबरे, यमुना की ओर सुरक्षा के मुद्दों पर पुलिस महानिदेशक ने सीआईएसएफ और पुलिस अधिकारियों से बात की।निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में हुई बैठक में स्कैनर, एंटी ड्रोन सिस्टम, सर्विलांस की समीक्षा की गई। भारी भीड़ के दौरान ताज आने वाले सैलानी गेट पर ही बैग रखकर चले जाते हैं। ऐसे में एएसआई ने सुरक्षा की चिंता जताते हुए पार्किंग में क्लॉक रूम बनवाने के लिए कहा गया। एडीएउपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि कई बार टेंडर हो चुका है लेकिन फर्म नहीं मिली। एडीए पार्किंग में इसे बनवाने पर सहमत है। ताज में काम कर रहे कर्मचारियों के सत्यापन, सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए भी कहा गया। इस दौरान अपर आयुक्त पुलिस सचिंद्र पटेल, डीसीपी रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे।