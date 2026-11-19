{"_id":"6afe765aab5d942497002f81","slug":"taj-mahal-security-lapse-bag-scanner-at-eastern-gate-remains-defunct-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: ताज की सुरक्षा से भी खिलवाड़, पूर्वी गेट का स्कैनर खराब; DGP के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

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ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। यहां स्मारक के वीआईपी गेट की बैग स्कैनिंग मशीन लंबे समय से खराब है। पूर्वी गेट पर इससे पर्यटकों के सामान की जांच होती थी। इसमें छोटी से छोटी संदिग्ध वस्तु आसानी से चिह्नित की जा सकती है। लंबे समय से इसके खराब होने के बावजूद एएसआई इसे ठीक नहीं करा रहा है।

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मजबूरी में सीआईएसएफ के जवान खुद ही पर्यटकों के सामान की जांच कर रहे हैं। इससे किसी चूक से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह हाल तब है जब 14 नवंबर को ताजमहल की सुरक्षा का जायजा पुलिस महानिदेशक सुरक्षा अमरेंद्र कुमार सेंगर ने एएसआई अधिकारियों और सीआईएसएफ कमांडेंट के साथ स्मारक का निरीक्षण कर किया था। सीआईएसएफ कमांडेंट ऋषि कौशिक ने बताया कि बैग स्कैनिंग मशीन खराब है। इसे ठीक कराने के लिए एएसआई को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही मशीन दुरुस्त करा ली जाएगी। वैसे, जवान पूरी मुस्तैदी से पर्यटकों के सामान की जांच कर रहे हैं।







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