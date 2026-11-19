कस्टमाइज्ड पैकेज देकर उद्योगपतियों को हिमाचल प्रदेश में कौड़ियों के भाव जमीनें देने पर विधानसभा में छिड़े घमासान के बीच सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक 2026 गुरुवार को सदन में पेश किया जा सकता है। इसमें निवेशकों के लिए लैंड बैंक बनाने की व्यवस्था होगी। निवेशकों की ओर से निवेश के नियम तोड़ने पर दंड का प्रावधान मजबूत किया जाएगा। यह विधेयक बुधवार को सदन में पेश किया जाना था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहने के कारण पेश नहीं हो सका। इस संशोधन विधेयक में निवेशकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोला जा रहा है। सरकार एक तरफ उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी कर रही है।

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