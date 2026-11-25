कानपुर में ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने से संबंधित मुकदमे में मंगलवार को अभियोजन के दो और गवाह अपने बयान से मुकर गया। उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अब 30 नवंबर को अभियोजन अपना आठवां गवाह कोर्ट में पेश करेगा। होटल कारोबारी सुरेश पाल ने सात अगस्त 2025 को किदवईनगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे व उसके साथी लवी मिश्रा के खिलाफ ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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इसमें सुरेश पाल, उनके बेटे, मैनेजर व ड्राइवर सभी अपने बयान से पलट चुके हैं। अभियोजन ने सोमवार को छठे गवाह के रूप में अखिलेश द्विवेदी नाम के व्यक्ति को पेश किया था। उसने कहा कि वह अखिलेश शुक्ला के यहां काम करता था। वह पॉक्सो का मुकदमा लिखाने वाली किशोरी या उसके पिता को नहीं जानता है। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करके जिरह की।