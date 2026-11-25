झारखंड के हजारीबाग शहर के डीवीसी चौक स्थित होटल उपकार में देर रात शादी समारोह के दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। इस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और खुशियां मातम में बदल गईं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, होटल उपकार में शादी समारोह आयोजित किया गया था। इसमें बाराती और शराती पक्ष के लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और हिंसक रूप ले लिया। इसी बीच अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से समारोह में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

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गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं, एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद घायल को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया।

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घटना की सूचना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस जांच के बाद ही विवाद की वजह और फायरिंग में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना ने शादी समारोहों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।