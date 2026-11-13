Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   40-Year-Old Man Found Hanging from Neem Tree Outside Village in Mainpuri

नीम के पेड़ पर लटकी थी युवक की लाश: गांव वालों ने सुबह-सुबह देखा ऐसा दृश्य, कांप गए सभी के पैर

Fri, 13 Nov 2026 10:14 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 10:14 AM IST
सार

मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के विघरई गांव में शुक्रवार सुबह नीम के पेड़ पर 40 वर्षीय योगेश का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।
 

विज्ञापन
40-Year-Old Man Found Hanging from Neem Tree Outside Village in Mainpuri
मृतक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव विघरई में शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। शौच के लिए गए ग्रामीणों ने जब शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित मैनपुरी मोर्चरी भिजवाया है। पुलिस हत्या के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।
विज्ञापन


मृतक की पहचान गांव विघरई निवासी योगेश (40 वर्ष), पुत्र जानकी प्रसाद के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, योगेश शराब पीने का आदी था। वह अपने पिता की इकलौती संतान था। 16 वर्ष पूर्व योगेश की पत्नी का भी निधन हो चुका है। मृतक की तीन बहनों में से दो की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अभी अविवाहित है।
विज्ञापन


घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed