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एटा: कैंटर से तिरपाल चोरी का शक, युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटा; वीडियो हुआ वायरल

Fri, 13 Nov 2026 10:09 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 10:09 AM IST
सार

एटा के अवागढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े कैंटर पर चढ़े युवक को तिरपाल चोरी के शक में पकड़ लिया गया। आरोप है कि कैंटर चालक के परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। बाद में उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
 

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Youth Beaten Over Suspected Tarpaulin Theft from Truck in Etah's Awagarh
कैंटर से तिरपाल चोरी का शक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एटा के अवागढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक कैंटर में चढ़े युवक को तिरपाल चोरी करने के शक में पकड़ लिया गया। आरोप है कि कैंटर में रखी तिरपाल चोरी करने के प्रयास के दौरान कैंटर चालक के परिजनों ने युवक को पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में युवक घायल हो गया। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
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जानकारी के अनुसार, अवागढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे एक कैंटर खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक युवक कैंटर पर चढ़ गया। कैंटर में रखी तिरपाल को चोरी करने के शक में कैंटर चालक के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि युवक के पकड़े जाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया।
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पकड़े गए युवक ने अपना नाम-पता गहराना-भूड़गड्डा गांव का निवासी बताया है। घटना के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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