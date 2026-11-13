Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar news vaishali goroul premraj family consumed poison three dead one critical

बिहार: एक ही परिवार के चार लोगों ने खाया जहर, सास-बहू और पोते की मौत; पोती की हालत गंभीर; क्यों उठाया ऐसा कदम?

Fri, 13 Nov 2026 09:42 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Fri, 13 Nov 2026 09:42 AM IST
सार

Bihar Crime News: एक ही परिवार के चार लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि तीन जिंदगियां खत्म हो गईं? घर के अंदर का मंजर देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आखिर कौन सा विवाद इस खौफनाक घटना तक कैसे पहुंचा? जानिए पूरा मामला...

विज्ञापन
Bihar news vaishali goroul premraj family consumed poison three dead one critical
घटनास्थल पर लोगों की भीड़

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के प्रेमराज गांव में जमीन बेचने के विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया। इस घटना में सास, बहू और पोते की मौत हो गई, जबकि 15 वर्षीय पोती की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन


स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुवार की रात परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाने के बाद जहर खा लिया और फिर सो गए। शुक्रवार सुबह काफी देर तक जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। ग्रामीणों ने घर के अंदर जाकर देखा तो चारों लोग बेसुध पड़े थे। इनमें तीन की मौत हो चुकी थी, जबकि एक बच्ची की सांस चल रही थी। आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
विज्ञापन

छठ महापर्व 2026: नहाय-खाय के साथ आज से शुरू चार दिवसीय अनुष्ठान, जानिए कहां क्या चल रहा?
विज्ञापन
विज्ञापन

जमीन बेचने को लेकर परिवार में था विवाद
मृतकों की पहचान निर्मला देवी (55), उनकी बहू सीमा देवी (35) और पोते मुन्ना कुमार (12) के रूप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से बीमार पोती ऋषिका (15) का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि निर्मला देवी का बेटा राहुल लगातार जमीन बेच रहा था। गुरुवार को भी वह जमीन बेचकर कहीं चला गया था। जमीन बेचने की इसी बात से परिवार के सदस्य आहत थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के चलते चारों ने जहर खाया।


मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इसके बाद गोरौल थाने की पुलिस के साथ आसपास के थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गोरौल थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया जहर खाने से मौत होने की बात सामने आ रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed