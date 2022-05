{"_id":"627ab513af156c227a0e5587","slug":"corona-active-cases-13-new-patients-of-covid-reported-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा में कोरोना: 13 लोग संक्रमित मिले, 15 हुए स्वस्थ, दयालबाग बना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 11 May 2022 12:25 AM IST