Agra News: लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान

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बिचपुरी। किरावली डिविजन के विद्युत उपकेंद्र मिढ़ाकुर से जुड़े कस्बे में करीब चार माह से लो-वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। चौधरी दिलीप सिंह ने बताया कि कम वोल्टेज के कारण पंखे समेत अन्य विद्युत उपकरण ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। इससे उपकरणों के खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। मांग करने वालों में यशपाल सोलंकी, भवानी सिंह, गजेंद्र सिंह, रामू इंद्रजीत, बीके और भूरा आदि शामिल हैं।