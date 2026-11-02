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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Construction of Aharan-Tehu road begins; relief in sight

Agra News: अहारन-टेहू मार्ग का निर्माण शुरू, मिलेगी राहत

Mon, 02 Nov 2026 02:50 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:50 AM IST
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Construction of Aharan-Tehu road begins; relief in sight
बरहन। क्षेत्र में अहारन से टेहू तक जाने वाली 4 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण और चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और एत्मादपुर के भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने करीब 3 महीने पहले ही कार्य का शुभारंभ किया था। हालांकि, बारिश के कारण काम निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका था। अब मौसम अनुकूल होने से निर्माण कार्य ने गति पकड़ी है। अहारन से टेहू तक का यह मार्ग आसपास के गांवों के लोगों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क के नवीनीकरण और चौड़ीकरण से सल्लगढ़ी, आलगढ़ी, अटका और रामनगर सहित करीब 15 से अधिक गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। एत्मादपुर विधायक ने बताया कि 4 किलोमीटर लंबी सड़क 5.49 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। इसके बन जाने से आसपास के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।
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