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पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन था। 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। बाकी दलों की स्थिति स्पष्ट नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने सपा को 181 सीटों की सूची सौंपी हैं।महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि दक्षिण, ग्रामीण और खेरागढ़ सीट पर दावा किया है। फतेहपुर सीकरी सीट पर भी कांग्रेस की नजर है। पिछले चुनाव में खेरागढ़ में कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार ने चुनाव लड़ा था। जबकि ग्रामीण सीट रालोद के खाते में आई थी। हालांकि सपा की तरफ से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। माना जा रहा है कि सपा जिले में दो सीट कांग्रेस को दे सकती है।