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एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि शहर में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आठ की जगह 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है लेकिन पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।हक मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। प्रशासन विशेष जांच दल बनाकर अस्पतालों व फैक्टरियों के निरीक्षण, ओवरटाइम भुगतान और पीएफ-ईएसआई खाते खुलवाए। प्रदर्शन में बुरहान शमशी, अनुज शर्मा, डॉ. मधुरिमा शर्मा, लक्ष्मीनारायण सिंह, मनोज जैन, याकूब शेख, गीता सिंह, प्रमोद कुमारी आदि की मौजूदगी रही।