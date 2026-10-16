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यूपी: आगरा में सीएम योगी की जनसभा रद्द, बारिश से टाटा ग्राउंड में भरा पानी; दौरे पर फैसला बाकी

Fri, 16 Oct 2026 10:40 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 10:40 AM IST
सार

लगातार बारिश और टाटा ग्राउंड में जलभराव व कीचड़ के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार को प्रस्तावित जनसभा रद्द कर दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने इसकी पुष्टि की, लेकिन मुख्यमंत्री के पूरे दौरे पर प्रशासन को आधिकारिक सूचना का इंतजार है।
 

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CM Yogi’s Public Meeting Cancelled Due to Rain Visit Still Uncertain
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा में मौसम की मार के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार को टाटा ग्राउंड पर प्रस्तावित जनसभा कैंसिल हो गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने इसकी पुष्टि की है । कल से लगातार हो रही बारिश के चलते पार्टी ने वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था तो की थी लेकिन बृहस्पतिवार से लगातार हो रही बारिश के चलते पंडाल के चारों तरफ पानी भर गया था। कीचड़ और लोगों को होने वाली दुश्वारियां के चलते पार्टी ने जनसभा को निरस्त करने का फैसला लिया है। हालांकि जिला प्रशासन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यक्रम के निरस्त होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। ऐसे में जनसभा भले ही निरस्त हो गई हो लेकिन जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर अपनी तैयारी में जुटा है।
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