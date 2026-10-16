यूपी: मैनपुरी में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, घर की कच्ची दीवार गिरी; मलबे में दब गया किशोर

विज्ञापन





ग्रामीणों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मोहित को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। विज्ञापन



घटना के बाद से क्षेत्र में चिंता का माहौल है और लोग किशोर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मोहित को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।घटना के बाद से क्षेत्र में चिंता का माहौल है और लोग किशोर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मैनपुरी के बेवर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गंग्गरवाला गांव निवासी 16 वर्षीय मोहित पुत्र सुनील कुमार घर के अंदर सो रहा था। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे, घर के अंदर बनी कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में मोहित दीवार के मलबे में दब गया।