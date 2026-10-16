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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   16-Year-Old Boy Injured After Mud Wall Collapses in Mainpuri

यूपी: मैनपुरी में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, घर की कच्ची दीवार गिरी; मलबे में दब गया किशोर

Fri, 16 Oct 2026 07:41 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 07:41 AM IST
सार

मैनपुरी के बेवर क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े पांच बजे कच्ची दीवार गिरने से चारपाई पर सो रहा 16 वर्षीय मोहित मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया, जहां से हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
 

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16-Year-Old Boy Injured After Mud Wall Collapses in Mainpuri
मैनपुरी में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मैनपुरी के बेवर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गंग्गरवाला गांव निवासी 16 वर्षीय मोहित पुत्र सुनील कुमार घर के अंदर सो रहा था। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे, घर के अंदर बनी कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में मोहित दीवार के मलबे में दब गया।
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ग्रामीणों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मोहित को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
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घटना के बाद से क्षेत्र में चिंता का माहौल है और लोग किशोर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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