यूपी: आगरा-ग्वालियर हाईवे पर भीषण भिड़ंत, सैंया चौराहे पर टकराए दो कंटेनर; चालक बाल-बाल बचे

यह घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे हुई। आगरा की ओर से एक कंटेनर सैंया चौराहे से खेरागढ़ की ओर मुड़ रहा था। इसी दौरान धौलपुर की ओर से तेज गति से आ रहे दूसरे कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धौलपुर से आ रहे कंटेनर की चालक केबिन एक तरफ से क्षतिग्रस्त होकर घूम गई।हादसे के समय चौराहे पर राहगीरों की संख्या कम थी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। यदि उस समय अधिक लोग वहां मौजूद होते तो यह हादसा और भी भयावह हो सकता था।