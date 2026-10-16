फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Clicked on an APK file... and 9.80 lakh rupees vanished in 62 minutes.

Agra News: एपीके फाइल क्लिक... और 62 मिनट में उड़ गए 9.80 लाख रुपये

Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
Clicked on an APK file... and 9.80 lakh rupees vanished in 62 minutes.
आगरा। साइबर ठग ने ग्रीन गैस बिल अपडेट करने का झांसा देकर एक वृद्ध के क्रेडिट कार्ड से 62 मिनट में 9.80 लाख निकाल लिए। मोबाइल पर एपीके फाइल क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो गया। इससे वह मानसिक तनाव में हैं। हालांकि साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

हरीपर्वत क्षेत्र के पॉश इलाके में रहने वाले वृद्ध ने बताया कि 10 अक्तूबर की शाम करीब 6.15 बजे उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को ग्रीन गैस लिमिटेड कंपनी का प्रतिनिधि बताया। कहा कि बिल अपडेट किया जा रहा है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड नंबर मांगा। उन्होंने भुगतान का प्रयास किया मगर अस्वीकृत हो गया।
विज्ञापन

इस पर ठग ने एपीके फाइल के रूप में एक लिंक भेजा। उन्होंने उसे क्लिक किया तो मोबाइल हैक हो गया। मोबाइल में आने वाले ओटीपी और मैसेज आरोपी तक पहुंचने लगे। उसने 6:34 बजे से 7:36 बजे तक 14 बार में क्रेडिट कार्ड से 9,80,815 रुपये निकाल लिए। बैंक को जानकारी दी, फिर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन



पुलिस के पास 20 से अधिक मामले

ग्रीन गैस के नाम पर खातों में सेंध लगाने के 20 से अधिक मामले पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। मगर एक भी मामले में आरोपी नहीं पकड़े जा सके हैं। इससे पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है।



वर्जन
लोगों से अपील है कि वह ग्रीन गैस के नाम पर कॉल करने वालों से सावधान रहें। उनके झांसे में नहीं आएं। किसी तरह की बैंक संबंधी जानकारी नहीं देनी चाहिए। मोबाइल पर आने वाले लिंक को भी क्लिक नहीं करें। दर्ज मामलों में पुलिस जांच कर रही है। खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। - आदित्य सिंह, डीसीपी साइबर क्राइम
------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed