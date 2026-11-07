Agra News: कबड्डी में कक्षा छह और नौ-सी विजेता

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आगरा। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन कबड्डी और लंबी कूद के मुकाबले हुए। कबड्डी के फाइनल में कक्षा छह और कक्षा नौ-सी की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं लंबी कूद में आरुष प्रथम, हर्षित कुमार द्वितीय और रविंद्र सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समापन पर प्रधानाचार्य डॉ. अतुल कुमार जैन, पंकज कुमार कश्यप, लव प्रकाश गुप्ता, कैलाश चंद्र, पारस जैन, अजय पांडेय, अवधेश कुमार और मदन मोहन सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे।