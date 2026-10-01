यूपी में पत्नी का कत्ल कर जला दी लाश: यमुना में बहा दीं अस्थियां, कई बार देखी थी दृश्यम मूवी, फिर किया ये नाटक

1 of 13 agra murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पति ने अस्थियां आगरा ले जाकर यमुना में विसर्जित कर दीं। थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी कर दी। मायकेवालों की शिकायत और पुलिस की जांच के बाद मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस ने आरोपी पति लोकेंद्र को हिरासत में लिया है।

आगरा के अछनेरा थाना इलाके में एक वारदात ने पति-पत्नी के रिश्ते को झकझोर दिया। गांव कुकथला में एक महिला की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव को घर के पीछे बने टिनशेड में मंगलवार को शाम को जलाने का आरोप पति पर लगा है।

2 of 13 चांदनी की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कुकथला निवासी लोकेंद्र की शादी वर्ष 2022 में अकबरा निवासी चांदनी से हुई थी। दोनों के करीब 2 वर्ष की बेटी सिद्धि है। चांदनी के परिजन का आरोप है लोकेंद्र आए दिन पत्नी से मारपीट करता था।

3 of 13 आरोपी लोकेंद्र की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

चांदनी के लापता होने के बाद लोकेंद्र ने अछनेरा पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी। मंगलवार को मृतका चांदनी के भाई मनोज ने भी अछनेरा थाने पहुंचकर बहन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई।





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4 of 13 जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मायका पक्ष लगातार पुलिस से बेटी का पता लगाने की गुहार लगाता रहा। बुधवार को पुलिस गांव पहुंची। जांच में घर और आसपास की परिस्थितियां संदिग्ध मिलने पर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक गहराता चला गया।

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5 of 13 जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी