आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पति ने अस्थियां आगरा ले जाकर यमुना में विसर्जित कर दीं। थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी कर दी। मायकेवालों की शिकायत और पुलिस की जांच के बाद मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस ने आरोपी पति लोकेंद्र को हिरासत में लिया है।
यूपी में पत्नी का कत्ल कर जला दी लाश: यमुना में बहा दीं अस्थियां, कई बार देखी थी दृश्यम मूवी, फिर किया ये नाटक
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 01 Oct 2026 01:24 PM IST
सार
यूपी के आगरा जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, इसके बाद घर में ही शव को फूंक दिया। आरोपी ने यमुना में अस्थियां बहा दीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने गुमराह करने के लिए थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी। मायकेवालों की गुहार के बाद हत्या का राज खुला।
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