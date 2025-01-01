Agra News: उफनाई चंबल... 24 घंटे में 8 मीटर बढ़ा जलस्तर, 38 गांवों में बाढ़ का खतरा

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राजस्थान में हो रही झमाझम बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर तेजी से चेतावनी के निशान की ओर बढ़ने लगा है। रेहा, पुरा डाल, क्योरीपुरा, मऊ की मढैया, गुढ़ा, गोहरा, रानीपुरा, भटपुरा गांव के नदी से जुड़ने वाले कच्चे रास्ते और खादरों में पानी आने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से चरवाहों में अफरा-तफरी मच गई है। अपने पशुओं को हांक कर गांव में खूंटे से बांधने को मजबूर हो गए हैं। रेहा के प्रधान अजय कौशिक, सिमराई के प्रधान जयवीर सिंह, भगवानपुरा के प्रधान बच्छराज सिंह, मऊ के प्रधान उदयभान सिंह ने बताया कि निचले इलाके के खादर और नदी से जुड़ने वाले रास्तों पर चंबल के उफान का पानी भर गया है। बाढ़ के खतरे की आशंका में ग्रामीणों की निगाहें चंबल नदी के जलस्तर पर टिक गई हैं। कछार के खेतों में पानी भरने पर बाजरा, तिल और सब्जियों की फसलें नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ ने बताया राजस्थान की बारिश का पानी आने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है। विज्ञापन





राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन सतर्क है। ग्रामीणों को नदी क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी गई है। जलस्तर और बढ़ने पर बचाव और राहत के लिए 8 बाढ़ चौकियों का गठन किया जाएगा।- विनोद कुमार, एसडीएम, बाह राजस्थान में हो रही झमाझम बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर तेजी से चेतावनी के निशान की ओर बढ़ने लगा है। रेहा, पुरा डाल, क्योरीपुरा, मऊ की मढैया, गुढ़ा, गोहरा, रानीपुरा, भटपुरा गांव के नदी से जुड़ने वाले कच्चे रास्ते और खादरों में पानी आने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से चरवाहों में अफरा-तफरी मच गई है। अपने पशुओं को हांक कर गांव में खूंटे से बांधने को मजबूर हो गए हैं। रेहा के प्रधान अजय कौशिक, सिमराई के प्रधान जयवीर सिंह, भगवानपुरा के प्रधान बच्छराज सिंह, मऊ के प्रधान उदयभान सिंह ने बताया कि निचले इलाके के खादर और नदी से जुड़ने वाले रास्तों पर चंबल के उफान का पानी भर गया है। बाढ़ के खतरे की आशंका में ग्रामीणों की निगाहें चंबल नदी के जलस्तर पर टिक गई हैं। कछार के खेतों में पानी भरने पर बाजरा, तिल और सब्जियों की फसलें नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ ने बताया राजस्थान की बारिश का पानी आने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है।राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन सतर्क है। ग्रामीणों को नदी क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी गई है। जलस्तर और बढ़ने पर बचाव और राहत के लिए 8 बाढ़ चौकियों का गठन किया जाएगा।- विनोद कुमार, एसडीएम, बाह

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बाह। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के चलते बाह क्षेत्र में चंबल नदी उफान पर आ गई है। महज 24 घंटे के भीतर नदी का जलस्तर 8 मीटर बढ़कर 112 मीटर से 120 मीटर पर पहुंच गया है। बाह में बाढ़ की चेतावनी का निशान 127 मीटर और खतरे का निशान 130 मीटर पर निर्धारित है। जलस्तर में अचानक हुई इस भारी वृद्धि से क्षेत्र के 38 गांवों में बाढ़ की आशंका ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। नदी से जुड़ने वाले निचले इलाके के कच्चे रास्ते एवं खादरों पर चंबल के उफान का पानी भरने लगा है। नदी के उफान को लेकर प्रशासन सतर्क है। हल्का लेखपालों को जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखने के निर्देश दिए हैं।