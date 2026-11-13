जनगणना: राजस्व निरीक्षक का रोका वेतन, दो अधिकारियों को नोटिस

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नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार दोपहर बैठक आयोजित की गई। इसमें गैरहाजिर रहे राजस्व निरीक्षक रामवीर सिंह से दूरभाष पर संपर्क किया गया। उन्होंने खुद को मुख्यालय से बाहर होना बताया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय छोड़ने से पहले किसी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति उन्होंने नहीं ली। इस पर नगर आयुक्त ने नोटिस जारी कर अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया है। वहीं, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एवं जोनल अधिकारी (लोहामंडी) शिवकुमार गौतम और कर निर्धारण अधिकारी सीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। नगर आयुक्त ने दोनों अधिकारियों से पूछा था कि जनगणना कार्य के लिए कुल कितने प्रगणकों की आवश्यकता है और अब तक कितने प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अधिकारी इन सवालों का जवाब नहीं दे सके।जनगणना का काम जिम्मेदारी का है। इसमें लापरवाही बरतने पर जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जवाब मांगा गया है। दो दिन में जवाब न मिला तो तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही जनगणना कार्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।संतोष कुमार वैश्य, नगर आयुक्त