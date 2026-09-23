एशियन गेम्स: महिला क्रिकेट टीम के गोल्ड से रोशन हुआ ताजनगरी का नाम, दीप्ति के घर बंटी मिठाई; जमकर मनाया जश्न

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दीप्ति के कोच और भाई सुमित शर्मा ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यह पहला स्वर्ण पदक है। यह उपलब्धि पूरे देश के साथ आगरा के लिए भी गर्व का विषय है। अहम मुकाबले में दीप्ति ने गेंद से टीम की जीत में योगदान दिया। कामना है कि इसी तरह भारत आगे भी और गोल्ड मेडल जीतता रहे।दीप्ति की इस ऐतिहासिक सफलता पर उनके पिता श्रीभगवान शर्मा, मां सुशीला शर्मा, भाई अमित शर्मा, भाभी सुनीति शर्मा, बहन प्रगति शर्मा और भांजी समृद्धि खुशी से झूम उठे। परिवार का कहना है कि दीप्ति का एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना ही अपने आप में गर्व की बात थी, लेकिन टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतना इस अभियान को यादगार बना गया। एशियाई खेलों का गोल्ड जीतने के बाद दीप्ति के घर से लेकर आगरा के क्रिकेट गलियारों तक जश्न का माहौल रहा।भारतीय टीम महिला टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आगरा क्रिकेट एसोसिएशन में भी खुशी का माहौल रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन ने दीप्ति शर्मा और भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में क्रिकेट का स्वर्ण जीतना देश के लिए गौरव का विषय है।