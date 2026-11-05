Agra News: अटल संकुल भवन में गंदगी के ढेर देख सीडीओ नाराज

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बटेश्वर लोक एवं पशु मेला का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार ने सबसे पहले ब्रह्मलाल महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अटल संकुल भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने अटल लाइब्रेरी व फोटो गैलरी का अवलोकन कर अटल की प्रतिमा पर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। निरीक्षण के दाैरान सीडीओ ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन, मेला प्रभारी मासूम रजा, इंजीनियर लव कुमार, प्रेम प्रकाश और धारा सिंह सहित संपूर्ण जिला पंचायत मेला स्टाफ को विशेष रूप से यमुना घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने और महिलाओं के वस्त्र बदलने (ड्रेस चेंजिंग) के लिए गौरा कक्ष घाट पर सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।पेयजल, बिजली के इंतजाम, पशु व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, मेला परिसर में पुलिस को गश्त करने के आदेश दिए। इस अवसर पर एसडीएम बाह विनोद चौधरी, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ, बीडीओ नीरज तिवारी, क्षेत्रीय लेखपाल कार्तिक सिंह, कानूनगो हीरा सिंह, गौरव यादव, मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया, मुख्य पुजारी जय प्रकाश गोस्वामी और बिट्टू भदौरिया आदि उपस्थित रहे।