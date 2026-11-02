Agra News: कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा की छह विकेट से जीत
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:54 AM IST
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आगरा। जेबी क्रिकेट ग्राउंड, बमरौली कटारा पर खेले जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा ने आगरा एसेस को छह विकेट से हराया। जीत के नायक यशपाल सिंह रहे। उन्होंने गेंदबाजी में एक विकेट लेने के बाद बल्लेबाजी में 44 रन की नाबाद पारी खेली।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी आगरा एसेस की टीम 20 ओवर में 133 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। शिवम गुप्ता ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। अतेंद्र ने 17 और जितेंद्र पोप्टानी ने 12 रन का योगदान दिया। निहार सेतिया और सीए अभिषेक अग्रवाल ने दो-दो विकेट लिए। यशपाल सिंह और शील सौरभ सिंह को एक-एक विकेट मिला।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा की टीम ने 16.1 ओवर में चार विकेट खोकर 136 रन बना लिए। यशपाल सिंह ने 41 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। आकाश चौहान ने भी 13 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर जीत को आसान किया। यशपाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आगरा एसेस की ओर से शिवम गुप्ता सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और निहार सेतिया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए। निहार को फाइटर ऑफ द मैच का सम्मान भी मिला। संवाद
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पहले बल्लेबाजी करने उतरी आगरा एसेस की टीम 20 ओवर में 133 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। शिवम गुप्ता ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। अतेंद्र ने 17 और जितेंद्र पोप्टानी ने 12 रन का योगदान दिया। निहार सेतिया और सीए अभिषेक अग्रवाल ने दो-दो विकेट लिए। यशपाल सिंह और शील सौरभ सिंह को एक-एक विकेट मिला।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा की टीम ने 16.1 ओवर में चार विकेट खोकर 136 रन बना लिए। यशपाल सिंह ने 41 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। आकाश चौहान ने भी 13 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर जीत को आसान किया। यशपाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आगरा एसेस की ओर से शिवम गुप्ता सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और निहार सेतिया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए। निहार को फाइटर ऑफ द मैच का सम्मान भी मिला। संवाद
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