Agra News: कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा की छह विकेट से जीत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करने उतरी आगरा एसेस की टीम 20 ओवर में 133 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। शिवम गुप्ता ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। अतेंद्र ने 17 और जितेंद्र पोप्टानी ने 12 रन का योगदान दिया। निहार सेतिया और सीए अभिषेक अग्रवाल ने दो-दो विकेट लिए। यशपाल सिंह और शील सौरभ सिंह को एक-एक विकेट मिला।लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा की टीम ने 16.1 ओवर में चार विकेट खोकर 136 रन बना लिए। यशपाल सिंह ने 41 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। आकाश चौहान ने भी 13 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर जीत को आसान किया। यशपाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आगरा एसेस की ओर से शिवम गुप्ता सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और निहार सेतिया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए। निहार को फाइटर ऑफ द मैच का सम्मान भी मिला। संवाद