Agra News: कैंटर चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:37 AM IST
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पिनाहट। थाना क्षेत्र के गांव अतेयापुरा निवासी कैंटर चालक 36 वर्षीय युवक की बुधवार रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
गांव अतेयापुरा निवासी नाहर सिंह (36) कैंटर चलाता था। परिजन के मुताबिक, बुधवार रात वह बल्लभगढ़ में था। वहां से कैंटर में भाड़ा लेकर सोनीपत के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।
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गांव अतेयापुरा निवासी नाहर सिंह (36) कैंटर चलाता था। परिजन के मुताबिक, बुधवार रात वह बल्लभगढ़ में था। वहां से कैंटर में भाड़ा लेकर सोनीपत के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।
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