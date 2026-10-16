Agra News: कुबेरपुर में खड़े डंपर से टकराई बस, नौ यात्री घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
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कुबेरपुर (आगरा)। कुबेरपुर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को हाईवे पर खड़े डंपर से बस टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रहे दूसरे वाहन ने भी बस में टक्कर मार दी। इससे बस आगे और पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बस सवार नौ यात्री घायल हो गए। घायलों को कुबेरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रोडवेज बस में सवार यात्रियों के मुताबिक हादसा चालक की गलती से हुआ। सभी यात्री बल्लभगढ़ से मैनपुरी जा रहे थे। घायलों में रानी देवी पत्नी रामअवतार, सुमित पुत्र सतीश बाबू निवासी मैनपुरी, भूपेंद्र पुत्र शिशुपाल निवासी फिरोजाबाद, सत्यवीर सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी शिकोहाबाद, पूनम पत्नी बृजेश सिंह निवासी बेवर, मीना कुमारी पत्नी रणवीर सिंह यादव निवासी फिरोजाबाद, नलन देवी पत्नी रणवीर सिंह निवासी शिकोहाबाद, रामहरी पुत्र रणवीर सिंह निवासी सिरागांव और आशा देवी पत्नी बुरिला शामिल हैं। एसीपी देवेश सिंह ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डंपर की तलाश में पुलिस जुटी है। शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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रोडवेज बस में सवार यात्रियों के मुताबिक हादसा चालक की गलती से हुआ। सभी यात्री बल्लभगढ़ से मैनपुरी जा रहे थे। घायलों में रानी देवी पत्नी रामअवतार, सुमित पुत्र सतीश बाबू निवासी मैनपुरी, भूपेंद्र पुत्र शिशुपाल निवासी फिरोजाबाद, सत्यवीर सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी शिकोहाबाद, पूनम पत्नी बृजेश सिंह निवासी बेवर, मीना कुमारी पत्नी रणवीर सिंह यादव निवासी फिरोजाबाद, नलन देवी पत्नी रणवीर सिंह निवासी शिकोहाबाद, रामहरी पुत्र रणवीर सिंह निवासी सिरागांव और आशा देवी पत्नी बुरिला शामिल हैं। एसीपी देवेश सिंह ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डंपर की तलाश में पुलिस जुटी है। शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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