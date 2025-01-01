फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bucket emptied of water villagers filled with anger due to neglect

Agra News: पानी से बाल्टी खाली...अनदेखी से ग्रामीणों में गुस्सा भरा

Thu, 05 Nov 2026 01:15 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Bucket emptied of water villagers filled with anger due to neglect
किरावली उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक के आश्वासन पर धरना समाप्त फोटो संवाद किरावलीकिरावली गा - फोटो : Samvad
किरावली। रायभा गांव की नगला बघेल बस्ती पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने से बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। खाली बाल्टियां लेकर गांववाले किरावली तहसील मुख्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसान मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों को एसडीएम ने आश्वासन देकर शांत कराया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि उनकी ग्रामसभा रायभा में टंकी बनी हुई है। इसके बाद भी उनकी बस्ती को तीन किलोमीटर दूर गोपऊ से पानी की आपूर्ति के लिए जोड़ दिया गया है। दूर होने के कारण गोपऊ की टंकी में प्रेशर कम रहता है। इसके कारण कभी-कभी ही पानी मिल पाता है। लोगों को घर से दूर लगे दूसरों के सबमर्सिबल पंप से पानी भरकर लाने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों के धरने पर एसडीएम किरावली अभिनव पाठक और तहसीलदार दीपांकर पहुंचे। एसडीएम ने जल्द पानी की समस्या दूर कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग मानें। धरना समाप्त करने से पहले ग्रामीणों ने तीन सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इसमें पानी की समस्या दूर किए जाने के अलावा सिंगारपुर-जाजऊ मोड़ स्थित गूंगाशाह वाले बाबा की मजार के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को शिफ्ट करने और किरावली-अछनेरा मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान बागकलां की पुलिया को भी चौड़ा किए जाने की मांग रखी। इस मौके पर सभासद गुलाब देवी, सत्यवीर सिंह चाहर, मुकेश सविता, गंगाराम माहौर, नेत्रपाल बघेल, केशव बघेल, अतर सिंह, कलावती, माया देवी, सुमन सिकरवार, भूदेवी और सूपो देवी आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को तहसील में जल निगम और नमामि गंगे के अभियंताओं को बुलाया गया है। उनके साथ ग्रामीणों की बैठक कराई जाएगी, जिससे रायभा के नगला बघेल बस्ती की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। - अभिनव पाठक, एसडीएम किरावली
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed