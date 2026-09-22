Agra News: मंदिर में ब्रिटिश महिला से अभद्रता, पुलिस ने किया रफा-दफा
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:25 AM IST
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रुनकता (आगरा)। राधा अष्टमी पर सूरकुटी के पास एक मंदिर में दर्शन करने गई 68 वर्षीय ब्रिटिश महिला और युवक के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि 112 पर कॉल करने पर पुलिस पहुंच गई। बाद में चाैकी पुलिस भी आ गई। मगर कुछ ही देर में मामला रफा-दफा कर दिया गया। पीड़ित ने सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायती पत्र दिया है। इसके बाद जांच के आदेश किए गए हैं।
रुनकता निवासी विधि छात्र सौरभ सिंह ने बताया कि बड़े भाई भानु प्रताप सिंह एंकरिंग करते हैं। तीन साल पहले उनकी मुलाकात इंग्लैंड निवासी जूली वेंटले से हुई थी। दोनों में परिचय के बाद घर आना-जाना शुरू हो गया। वह जब भी भारत आती थीं, उनसे मिलकर जातीं। वह उन्हें अपनी मां की तरह मानने लगे। कुछ दिन पहले भी आई हुई थीं। साैरभ ने बताया कि 19 सितंबर की शाम मंदिर में जूली वेंटले के साथ दर्शन के लिए गए थे। आरोप है कि मंदिर परिसर में कुछ लोगों ने विदेशी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विदेशी के साथ मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया।
विरोध करने पर दोनों भाइयों के साथ गाली-गलौज व धक्कामुक्की की गई। मोबाइल छीनने की कोशिश करने के साथ एक व्यक्ति पर फावड़े से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया। उन्होंने पिता नारायन सिंह को जानकारी दी। उन्होंने सूचना पर 112 पर कॉल कर दिया। इस पर पुलिस पहुंची। आरोप लगाया कि रुनकता पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया मगर कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
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- गहरे आघात में विदेशी महिला, लिखा पत्र
साैरभ का कहना है कि जूली वेंटले की कोई संतान नहीं है। वह उनके भाई को अपने बेटे की तरह मानती हैं। घटना से वो काफी आहत हैं। मंदिर में जाने से रोकने से परेशान हैं जबकि सनातन धर्म में उनकी गहरी आस्था है। 20 सितंबर को इंग्लैंड लौट गईं। उन्होंने घटना के संबंध में एक पत्र भी छोड़ा है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। चाैकी प्रभारी के व्यवहार से काफी आहत हैं। उन्होंने मामले को रफा-दफा कर दिया।
- ब्रिटिश महिला के साथ अभद्रता का मामला गंभीर है। शिकायत पर जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी
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रुनकता निवासी विधि छात्र सौरभ सिंह ने बताया कि बड़े भाई भानु प्रताप सिंह एंकरिंग करते हैं। तीन साल पहले उनकी मुलाकात इंग्लैंड निवासी जूली वेंटले से हुई थी। दोनों में परिचय के बाद घर आना-जाना शुरू हो गया। वह जब भी भारत आती थीं, उनसे मिलकर जातीं। वह उन्हें अपनी मां की तरह मानने लगे। कुछ दिन पहले भी आई हुई थीं। साैरभ ने बताया कि 19 सितंबर की शाम मंदिर में जूली वेंटले के साथ दर्शन के लिए गए थे। आरोप है कि मंदिर परिसर में कुछ लोगों ने विदेशी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विदेशी के साथ मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया।
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विरोध करने पर दोनों भाइयों के साथ गाली-गलौज व धक्कामुक्की की गई। मोबाइल छीनने की कोशिश करने के साथ एक व्यक्ति पर फावड़े से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया। उन्होंने पिता नारायन सिंह को जानकारी दी। उन्होंने सूचना पर 112 पर कॉल कर दिया। इस पर पुलिस पहुंची। आरोप लगाया कि रुनकता पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया मगर कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
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- गहरे आघात में विदेशी महिला, लिखा पत्र
साैरभ का कहना है कि जूली वेंटले की कोई संतान नहीं है। वह उनके भाई को अपने बेटे की तरह मानती हैं। घटना से वो काफी आहत हैं। मंदिर में जाने से रोकने से परेशान हैं जबकि सनातन धर्म में उनकी गहरी आस्था है। 20 सितंबर को इंग्लैंड लौट गईं। उन्होंने घटना के संबंध में एक पत्र भी छोड़ा है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। चाैकी प्रभारी के व्यवहार से काफी आहत हैं। उन्होंने मामले को रफा-दफा कर दिया।
- ब्रिटिश महिला के साथ अभद्रता का मामला गंभीर है। शिकायत पर जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी