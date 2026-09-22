Agra News: ईंटों से भरा ट्रॉला हाईवे पर पलटा, चालक बाल-बाल बचा
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
किरावली। आगरा-जयपुर हाईवे पर सोमवार तड़के गोपऊ रजवाह के पास ईंटों से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉला अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलट गया। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर ईंटें बिखरने से यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर पहुंचे लोगों ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर बिखरी ईंटों को हटाना शुरू किया। क्रेन और दूसरे वाहन की मदद से पलटे ट्रॉला को हटाने का प्रयास किया गया। थाना प्रभारी किरावली ने बताया कि ईंटों से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
विज्ञापन