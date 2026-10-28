यूपी: दूध में ये क्या मिलाया जा रहा, जानने के बाद इसे पीना छोड़ देंगे; खाद्य विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा

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दिवाली को देखते हुए खाद्य विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। मंगलवार को 28 टीमों ने 12 नमूने लिए। 7 को गंदगी मिलने पर सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। वहीं 3 के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है।

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छीपीटोला स्थित पुष्पक मिष्ठान्न भंडार में दूध को जल्दी खराब होने से बचाने और गाढ़ा करने के लिए बोरेक्स का प्रयोग होता मिला। टीम ने बोरेक्स का नमूना लिया। साथ ही लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है। टीम की पूछताछ में कारोबारी का कहना था कि वह दूध में गाढ़ापन बढ़ाने के लिए बोरेक्स इस्तेमाल करता है। मौके पर 16 किलो 400 ग्राम बोरेक्स सीज भी किया गया।





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सहायक आयुक्त (खाद्य) आगरा मंडल सय्यद शहनवाज़ हैदर आबिदी के मुताबिक, अभियान के तहत अलग-अलग विक्रेताओं के यहां पर कार्रवाई की गई। एमजी रोड स्थित गोपाल दास मिष्ठान्न भंडार में सफाई उचित नहीं थी। बृजभोग मिष्ठान्न भंडार, सेंट्रल जेल और उसके लोहामंडी स्थित गोदाम में सुधार के लिए निर्देश दिया गया। यहां से खोया और छेने के नमूने लिए गए। फतेहाबाद रोड स्थित जीएमबी मिष्ठान्न भंडार को नोटिस जारी किया गया। जीएमबी के निर्माण स्थल, शाहगंज से खोया व रंगीन मिठाई के दो नमूने लिए गए।





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सिकंदरा स्थित भगत हलवाई से केसर और एक कोकोनट बर्फी का नमूना लिया गया। नेहरू नगर स्थित भगत हलवाई से रसमलाई का नमूना लिया गया। सुधार के लिए भी कहा गया है। दोनों को सुधार का नोटिस दिया गया। कमला नगर स्थित बांके बिहारी मिष्ठान्न भंडार में बहुत अधिक गंदगी पाई गई। इसके लाइसेंस के निलंबित करने की संस्तुति की है। भगत हलवाई, दयालबाग से सेव का नमूना लिया गया। सत्तो लाला, कोठी मीना बाजार में सुधार के लिए कहा गया है। हीरा हलवाई, सेठ गली के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति गई। हीरालाल हलवाई बेलनगंज आगरा को सुधार सूचना जारी की गई है।



