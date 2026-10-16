Agra News: सीएचसी खेरागढ़ पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर

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खेरागढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक की ओर से आयोजित शिविर में 10 युवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. आरके सिंह ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। स्वस्थ लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। शिविर में डॉ. रवि यादव और डॉ. संकल्प कौशिक, डॉ. अंजली गोयल, दिनेश कुमार, पवन कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।