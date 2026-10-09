Agra News: जनकपुरी के पास न मिलने पर भाजपा पार्षदों में आक्रोश
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:14 AM IST
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आगरा। जनकपुरी महोत्सव में प्रवेश पास न मिलने पर भाजपा पार्षदों में नाराजगी है। भाजपा पार्षद दल के उपनेता प्रकाश केसवानी ने सोशल मीडिया पर अपना गुबार निकाला।
उन्होंने कहा कि नगर निगम ने जनकपुरी महोत्सव में 12 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए। सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीसी रोड, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, पानी के छिड़काव से लेकर हर काम कराया, लेकिन आयोजन समिति ने पार्षदों का सम्मान नहीं रखा। जनकपुरी के पास तक नहीं भेजे गए। पूर्व में शाहगंज और कमला नगर में आयोजित की गई जनकपुरी के बाद नगर निगम सदन ने तय किया था कि जनकपुरी आयोजन कमेटी में पार्षदों को जगह दी जाएगी और उनके पत्र पर ही विकास कार्य मंजूर किए जाएंगे। फिर भी पार्षदों का सम्मान नहीं रखा गया। ब्यूरो
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उन्होंने कहा कि नगर निगम ने जनकपुरी महोत्सव में 12 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए। सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीसी रोड, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, पानी के छिड़काव से लेकर हर काम कराया, लेकिन आयोजन समिति ने पार्षदों का सम्मान नहीं रखा। जनकपुरी के पास तक नहीं भेजे गए। पूर्व में शाहगंज और कमला नगर में आयोजित की गई जनकपुरी के बाद नगर निगम सदन ने तय किया था कि जनकपुरी आयोजन कमेटी में पार्षदों को जगह दी जाएगी और उनके पत्र पर ही विकास कार्य मंजूर किए जाएंगे। फिर भी पार्षदों का सम्मान नहीं रखा गया। ब्यूरो
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