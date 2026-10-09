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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   BJP councilors outraged over failure to secure a site near Janakpuri.

Agra News: जनकपुरी के पास न मिलने पर भाजपा पार्षदों में आक्रोश

Fri, 09 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:14 AM IST
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BJP councilors outraged over failure to secure a site near Janakpuri.
आगरा। जनकपुरी महोत्सव में प्रवेश पास न मिलने पर भाजपा पार्षदों में नाराजगी है। भाजपा पार्षद दल के उपनेता प्रकाश केसवानी ने सोशल मीडिया पर अपना गुबार निकाला।
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उन्होंने कहा कि नगर निगम ने जनकपुरी महोत्सव में 12 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए। सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीसी रोड, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, पानी के छिड़काव से लेकर हर काम कराया, लेकिन आयोजन समिति ने पार्षदों का सम्मान नहीं रखा। जनकपुरी के पास तक नहीं भेजे गए। पूर्व में शाहगंज और कमला नगर में आयोजित की गई जनकपुरी के बाद नगर निगम सदन ने तय किया था कि जनकपुरी आयोजन कमेटी में पार्षदों को जगह दी जाएगी और उनके पत्र पर ही विकास कार्य मंजूर किए जाएंगे। फिर भी पार्षदों का सम्मान नहीं रखा गया। ब्यूरो
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