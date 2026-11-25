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मंगलवार को बोदला-लोहामंडी होकर बहने वाला बैनारा फैक्टरी के पीछे खुला नाला गंदगी से अटा मिला। बरसात में सफाई के नाम पर कई इलाकों में केवल ऊपरी कचरा हटाकर खानापूर्ति की गई है, जबकि नालों की तली में जमी गाद जस की तस है।महापौर ने विभिन्न वार्डों का दौरा कर नाला सफाई कार्य में तेजी लाने और तलीझाड़ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद नगर निगम के छत्ता, लोहामंडी, हरीपर्वत और ताजगंज जोन में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों ने निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया। मारुति एस्टेट निवासी रवि भूषण शर्मा ने निगरानी में लापरवाही और सफाई गैंग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।शहर में बैनारा फैक्टरी और लगड़े की चौकी के अलावा मंटोला नाला, भैरों नाला, जीवनी मंडी, बोदला, शाहगंज और ट्रांस यमुना क्षेत्र से गुजरने वाले नालों में जगह-जगह कचरे के ढेर जमा हैं। क्षेत्रीय निवासी दिलीप पाठक ने बताया कि पॉलिथीन और ठोस अपशिष्ट फंसने से पानी का बहाव बाधित हो रहा है। इससे आसपास की घनी आबादी वाली बस्तियों में दुर्गंध फैल रही है। संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि बड़े नालों की बरसात में सफाई कराई गई थी। छोटे नालों की सफाई का काम गैंग का है। जिन नालों के बारे में बताया है, उनकी जांच कराएंगे। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी।