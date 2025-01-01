Agra News: जीएचआई ग्रुप की आनंद धाम कॉलोनी में मंदिर का भूमि पूजन
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:53 AM IST
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आगरा। जीएचआई ग्रुप ने फतेहाबाद रोड स्थित कुण्डौल में अपनी नई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आनंद धाम कॉलोनी में मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कॉलोनी में मंदिर निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। जीएचआई ग्रुप के मैनेजर ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान ने मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में रहवासियों को आधुनिक सुविधाएं और एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा। यह प्रोजेक्ट रेरा से अनुमोदित है। इससे खरीदारों को कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता का भरोसा मिलता है। निवासियों के लिए पानी की बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कॉलोनी में खुला वातावरण है। यहां हरा-भरा माहौल भी है। बच्चों के खेलकूद के लिए बड़े पार्क भी विकसित किए गए हैं। निवासियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि और स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।
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