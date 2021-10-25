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अछनेरा। कस्बा स्थित कान्हा गोशाला को उत्तर प्रदेश शासन के पशुपालन विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के श्रेष्ठ गोआश्रय स्थलों की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। गोशाला की व्यवस्थाओं और बेहतर देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे नगर पालिका चेयरमैन ओमवती के पति महेंद्र सिंह भगत को शासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान गोवंश संरक्षण, उचित देखभाल और गोसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। प्रदेश स्तर पर उपलब्धि हासिल होने से गोशाला से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है।