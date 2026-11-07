Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   BEOs Ignore BSA's Order, No FIR or Fine Against 59 Unrecognized Schools

इसे कहते हैं आदेश की धज्जियां उड़ाना: 59 बिना मान्यता वाले स्कूलों पर नहीं हुई एफआईआर, न वसूला गया जुर्माना

Sat, 07 Nov 2026 10:52 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 10:52 AM IST
सार

आगरा में बिना मान्यता संचालित 59 स्कूलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और प्रत्येक पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाने का बीएसए का आदेश बेअसर साबित हुआ। एक सप्ताह बाद भी संबंधित बीईओ ने न कार्रवाई की और न ही रिपोर्ट सौंपी, जिस पर अब बीएसए ने जवाब तलब करने की बात कही है।
 

विज्ञापन
BEOs Ignore BSA's Order, No FIR or Fine Against 59 Unrecognized Schools
बीएसए आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिना मान्यता चल रहे 59 स्कूलों के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने और जुर्माना लगाने का बीएसए का आदेश हवा में उड़ गया। संबंधित ब्लॉकों के बीईओ ने उच्चाधिकारी के आदेश को फाइलों में दबा दिया। एक सप्ताह बाद भी न किसी स्कूल संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और न ही किसी से जुर्माना वसूला गया।
विज्ञापन


बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने 28 अक्तूबर को खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके तहत विद्यालयों का संचालन बंद कराया जाना था। साथ ही प्रत्येक विद्यालय से एक लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूलकर सरकारी खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया था।
विज्ञापन


बीईओ को कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह में बीएसए कार्यालय में उपलब्ध करानी थी। निर्देशों में केवल प्राथमिकी तक कार्रवाई सीमित नहीं थी। संबंधित बीईओ को विद्यालय बंद कराने का प्रमाणपत्र, प्राथमिकी की काॅपी और जुर्माने की राशि सरकारी मद में जमा कराने का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराना था।
विज्ञापन
विज्ञापन



सबसे ज्यादा 15 स्कूल बाह के
बिना मान्यता चल रहे स्कूलों में खेरागढ़ के 10, जगनेर के 11, सैंया का एक, बाह के 15, जैतपुर कलां के 12, पिनाहट का एक, फतेहपुर सीकरी के पांच और अछनेरा के चार विद्यालय शामिल हैं। सभी के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश दिए गए थे।


बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि अभी तक किसी स्कूल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। न ही जुर्माना वसूला गया है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed