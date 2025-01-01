बटेश्वर मेला : घोड़े-घोड़ियों की कलाबाजियों पर पारखी लट्टू

विज्ञापन





प्रथम चरण के पशु मेले में घोड़ों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। पशुपालक अपने घोड़े और घोड़ियों की प्रतिभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तेज दौड़ और सधी कदमताल। मैदान पर सरपट दौड़ते घोड़े और उनकी सधी हुई चाल दर्शकों का मन मोह रही है। घोड़ों का दो पैरों पर खड़े होकर डांस करना, खाट पर संतुलन साधकर अद्भुत नृत्य करना और इशारों पर नाचना मेले में आने वाले हर शख्स को आकर्षित कर रहा है। पशुपालक इन कलाबाजियों के जरिए खरीदारों को रिझाने और अपने पशुओं की ऊंची कीमत वसूलने में जुटे हैं।

विज्ञापन

बटेश्वर। उत्तर भारत का ऐतिहासिक बटेश्वर मेला घोड़े-घोड़ियों की कलाबाजियों से गुलजार है। घोड़ों के अजब-गजब करतब खरीदारों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अपने घोड़ों की मनमुताबिक कीमत पाने के लिए दूर-दराज से आए पशुपालक उनके अनोखे व हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन कर व्यापारियों और सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। शनिवार को दो पैरों पर घोड़ों का डांस और रेस देखकर खरीददार मोहित हो गए।