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बटेश्वर मेला : घोड़े-घोड़ियों की कलाबाजियों पर पारखी लट्टू

Sun, 08 Nov 2026 01:40 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 08 Nov 2026 01:40 AM IST
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Bateshwar Fair: Connoisseurs captivated by the acrobatic feats of horses
बटेश्वर पशु मेला के घोड़ा बाजार मे ख़डी नकुली नस्ल की घोड़ी घोड़ाबटेश्वर मेला. मे अपने घोड़ो को रे
बटेश्वर। उत्तर भारत का ऐतिहासिक बटेश्वर मेला घोड़े-घोड़ियों की कलाबाजियों से गुलजार है। घोड़ों के अजब-गजब करतब खरीदारों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अपने घोड़ों की मनमुताबिक कीमत पाने के लिए दूर-दराज से आए पशुपालक उनके अनोखे व हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन कर व्यापारियों और सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। शनिवार को दो पैरों पर घोड़ों का डांस और रेस देखकर खरीददार मोहित हो गए।
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प्रथम चरण के पशु मेले में घोड़ों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। पशुपालक अपने घोड़े और घोड़ियों की प्रतिभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तेज दौड़ और सधी कदमताल। मैदान पर सरपट दौड़ते घोड़े और उनकी सधी हुई चाल दर्शकों का मन मोह रही है। घोड़ों का दो पैरों पर खड़े होकर डांस करना, खाट पर संतुलन साधकर अद्भुत नृत्य करना और इशारों पर नाचना मेले में आने वाले हर शख्स को आकर्षित कर रहा है। पशुपालक इन कलाबाजियों के जरिए खरीदारों को रिझाने और अपने पशुओं की ऊंची कीमत वसूलने में जुटे हैं।
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