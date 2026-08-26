दर्दनाक: बेकरी में सबमर्सिबल चालू करते ही लगा करंट, 24 वर्षीय कर्मचारी की मौत; परिजनों में मचा कोहराम

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परिजनों ने बताया कि गिहारा बस्ती निवासी हाशिम (24) केक हाउस बेकरी में कई साल से काम कर रहे थे। उसे बेसुध पड़ा देख अन्य कर्मचारियों ने परिजन को सूचना दी। परिवार में मां रीना और दो छोटे भाई हैं।बेकरी संचालक शौकीन ने बताया कि हाशिम सबमर्सिबल चालू करने गए थे और उन्हें करंट लग गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत अमीषा के अनुसार, परिजन ने इस मामले में कोई आरोप नहीं लगाया है।