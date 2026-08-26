-15°C में 22 हजार फीट से छलांग: लद्दाख में स्वदेशी पैराशूट सिस्टम का किया सफल परीक्षण, ADRDE लैब में हुआ तैयार

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इस ऐतिहासिक परीक्षण उड़ान के दौरान एडीआरडीई के टेस्ट जंपर्स चीफ टेस्ट जंपर विंग कमांडर राहुल झा, मास्टर वारंट ऑफिसर आर. जे. सिंह (वायु सेना पदक - वीरता) और मास्टर वारंट ऑफिसर विवेक तिवारी ने -15°C के भीषण तापमान में 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई।पैराशूट को समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक खोला गया, जिसके बाद जांबाज जंपर्स ने 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस परीक्षण में एमसीपीएस के साथ-साथ भारत में बने पैरा-कंप्यूटर, अत्याधुनिक ऑक्सीजन सिस्टम और विशेष जंपसूट सहित सभी उप-प्रणालियों का उपयोग किया गया। यह सफल परीक्षण अत्यधिक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एमसीपीएस की प्रभावशीलता, विश्वसनीयता और सामरिक संचालन की क्षमता को साबित करता है। यह उपलब्धि रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।