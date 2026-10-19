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Agra News: भाजपा पार्षद और दो बेटों के खिलाफ कुर्की वारंट

Mon, 19 Oct 2026 02:47 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 19 Oct 2026 02:47 AM IST
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Attachment warrant against BJP councillor and his two sons
भाजपा पार्षद के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा करते पुलिसकर्मी।संवाद
आगरा। एससी-एसटी एक्ट के मामले में फरार भाजपा पार्षद किशन नायक और उनके दो बेटों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायालय से किशन नायक, विवेक नायक और सागर नायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी तीनों पेश नहीं हुए। रविवार को हरीपर्वत पुलिस ने पार्षद के घर पर कुर्की वारंट चस्पा किए। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। भाजपा पार्षद किशन नायक नाले में उतरकर जन्मदिन मनाने और केक काटने के मामले में चर्चित हुए थे।
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