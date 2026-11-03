Agra News: ग्रीन गैस के नाम पर भेजी एपीके फाइल, ठगे 7.99 लाख

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अवधपुरी, सरस्वती नगर फेज-दो निवासी अमन लालवानी ने बताया कि 10 सितंबर से उनके मोबाइल पर अनजान नंबरों से फोन आने लगे। कॉल करने वालों ने खुद को ग्रीन गैस पाइपलाइन से जुड़े काम करने वाला बताया। इसी बहाने मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी और उसे डाउनलोड करा लिया। इसके बाद 15 सितंबर को उनके पिता के बैंक खाते से चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये 7,99,544 रुपये निकाल लिए गए। ठगी गई रकम एफडी से संबंधित थी। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है।